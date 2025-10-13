‎عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لبلدة بيت كاحل

فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، مساء اليوم الاثنين، بحالات اختناق وجروح، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قنابل غاز داخل خيمة عزاء، التي كان يُعتقد أنها مخصصة لاستقبال الأسرى المحررين.

ونقلاً عن مصادر محلية، فإن أطفالًا ومسنين فقدوا القدرة على التنفس وفقدوا الوعي نتيجة استنشاق الغاز، ما أثار صدمة واسعة بين المعزين.

وأوضحت المصادر أن اثنين من المصابين نقلا إلى المستشفى إثر اصابتهما بجروح واختناق شديد رغم تقديم الإسعافات الأولية لهما من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، بينما تلقى الآخرون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمل الطبي بالبلدة.