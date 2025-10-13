إصابات وإحراق مركبة في اعتداء للمستوطنين على المزارعين في بلدة بيت فجار

فلسطين اليوم

أصيب خمسة مواطنين بكسور ورضوض، مساء اليوم الإثنين، جراء تعرضهم لاعتداء من مستوطنين في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددًا من المزارعين من عائلة طقاطقة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "واد سيف"، واعتدت عليهم بالعصي والحجارة وإطلاق الكلاب التي نهشت أجسادهم، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بكسور ورضوض، نقلوا إلى مستوصف طبي في البلدة.

كما أكد المصدر أن المستوطنين اعتدوا على ضباط إسعاف بلدية بيت فجار ومنعوهم من الاقتراب وتقديم الإسعافات للمصابين.

وأضاف المصدر، أن المستوطنين أحرقوا مركبة تعود للمواطن محمد طقاطقة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 34 مواطنا، في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.