إصابة واعتقال خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطن، مساء اليوم الإثنين، بعد أن دهسه جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، فيما اعتقلت شابًا آخر.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي، مشيرًا إلى أن أحد جيباتها دهس شابًا (19 عامًا)، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب غيث أحمد غزال (19 عامًا) خلال الاقتحام.