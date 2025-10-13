لافروف: يجب إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة ترمب

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة.

جاء ذلك خلال لقاء لافروف بصحفيين من دول عربية في موسكو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أشار لافروف إلى أنهم يرون خطة ترمب بشأن غزة "أفضل خيار مطروح"، ولكنها ليست حلا للقضية الفلسطينية.

وأضاف: "خطة ترمب لا تشمل سوى غزة. تتضمن هذه الخطة عبارات عن الدولة ولكن يجب تفصيلها ويجب تحديد مصير الضفة الغربية".

وأردف: "تنص قرارات الأمم المتحدة على إقامة دولة فلسطينية كاملة الأراضي ضمن حدود عام 1967. تلتزم روسيا بتنفيذ هذه القرارات مثل العديد من أعضاء المجتمع الدولي".

وتابع: "بمجرد تنفيذ هذه الخطة (خطة ترمب) كاملة، يجب أن تبدأ عملية إقامة دولة فلسطين، والتوصل إلى اتفاقات ملموسة بناءً على القرارات التي أقرها مجلس الأمن الدولي".

وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار خطة ترمب بشأن غزة.

وأعرب عن أمله في نجاح قمة شرم الشيخ للسلام التي ستُعقد في مصر اليوم الاثنين.