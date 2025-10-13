إندونيسيا تنفي خبر زيارة رئيسيها إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

نفت الحكومة الإندونيسية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بشأن زيارة مرتقبة للرئيس برابوو سوبیانتو إلى الكيان المحتل في الأيام القادمة، عقب حضوره مؤتمر القمة الخاص بسلام غزة في مصر.

وأكد وزير الخارجية شغل سوجينو في بيان، أن "هذه الأخبار غير صحيحة، والرئيس سيعود إلى وطنه بعد انتهاء الفعالية في مصر".

وقد سبق أن أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" مثل "جويش نيوز سينديكيت" و"ذا تايمز أوف إسرائيل" و"آي٢٤ نيوز" وقناة ١٢، عن زيارة يفترض أن يقوم بها برابوو في الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥.