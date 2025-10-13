القسام تعلن تسليم 4 جثامين جدد لأسرى إسرائيليين

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها ستسلم أربعة جثامين جدد لأسرى إسرائيليين محتجزة لديها إلى الكيان الإسرائيلي، ضمن عملية صفقة تبادل الأسرى الجارية.

ونشرت الكتائب، أسماء الجثامين الأربعة، وهم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي، ودانيال بيريز.

وكانت المقاومة في غزة، قد سلمت الصليب الأحمر20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، وبدوره قد نقلهم إلى الكيان في الداخل المحتل، في حين، تبقى 24 جثة "إسرائيلية" أخرى محتجزة لديها.