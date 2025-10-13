وصول الأسرى المحررين ضمن عملية صفقة التبادل الـ3 إلى مستشفى ناصر بخانيونس

فلسطين اليوم

بدأت حافلات تقل أسرى محررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي، بالوصول إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة،ظهر الاثنين، وسط استقبال مهيب من ذويهم وأقاربهم.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بوصول مئات الاسرى المحررين إلى مستشفى ناصر، بعد إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بموجب اتفاق صفقة تبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن بعض الأسرى ظهرت عليهم علامات المرض والتعب والارهاق، جراء سياسة التعذيب الممنهجة خلال فترة تواجدهم داخل السجن.

وأشار إلى أن الأسرى دخلوا قسم الاستقبال لإجراء فحوصات طبية عاجلة لهم.

وامتلأت ساحة المستشفى بالمواطنين لاستقبال أبنائهم الأسرى، بعد انتظار كبير، وسط فرحة عارمة، وفق المراسل.

وبموجب الاتفاق، أطلق الاحتلال سراح 1986 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة والضفة المحتلة، وجرى نقل 154 أسيرًا إلى مصر على أن يتم إبعادهم فيما بعد، في المقابل، أطلقت المقاومة في غزة سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا، ومن المقرر الإفراج عن الجثت المحتجزة لديها وعددها 28 جثة، في وقت لاحق.