ترامب: المنطقة بأكملها وافقت على نزع سلاح حماس

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن المنطقة العربية بأكملها وافقت على نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وأمن الكيان الاسرائيلي لن يعود مهددًا بأي شكل من الأشكال.

وقال ترامب، في خطابه بالبرلمان الاسرائيلي "الكنيست": "العالم يشهد اليوم "الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد"، مضيفًا: أن "إسرائيل والشرق الأوسط يشهدا اليوم العصر الذهبي".

ويأتي خطاب ترامب بعد أيام من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، إذ عاش القطاع حربًا مدمرة استمرت عامين راح ضحيتها الآلاف وسوي بالأرض جراء الدمار الكبير الذي ألحق بحق جيش الاحتلال الذي ارتكب حرب جرائم وجرائم ضد الانسانية.

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل الأسلحة، وكان نتنياهو يطلب منه مرارًا إرسال الأسلحة له بشتى أنواعها".

وتابع الرئيس الامريكي: "لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم حرب غزة إلى القائمة بعودة الرهائن، وسنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها".

وأكمل: "لنعد بناء إسرائيل لتكون أقوى وأكبر والخيار بالنسبة للفلسطينيين واضح وهو الخروج من العنف".

وقدم ترامب، شكره إلى الدول العربية والإسلامية على التزامها بإعادة إعمار آمنة لغزة.