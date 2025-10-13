استقبال مهيب للأسرى المحررين في الضفة

فلسطين اليوم

وصل عشرات الأسرى المحريين ممن أفرجوا عنهم ضمن صفقة التبادل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، وسط استقبال مهيب وأجواء من الفرحة العارمة من الأهالي والأقارب.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، قد أعلن، بدء نقل حافلات أسرى محررين من سجن "عوفر" الاسرائيلي تتحرك باتجاه بيتونيا في رام الله.

وقال مدير إعلام الأسرى في حركة حماس أ. ناهد الفاخوري، في تصريح صحفي: "سيتم إبعاد 154 أسيرا فلسطينيا محرراً، وإطلاق عدد من الاسرى في سجون الاحتلال منذ عقود".

وأكد الفاخوري، أن الاحتلال حاول التلاعب بمئات الأسماء، لكن المقاومة أصرت على تثبيت أسماء الاسرى المطلوب إطلاق سراحهم، معتبرًا أن تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يوم وطني كبير.

واشار إلى أن الحركة أدخلت تحسينات على كشوف الأسرى وخصوصا المعتقلين من غزة.

ومن المقرر، أن يصل الاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة، وسط استعدادات كبيرة لاستقبالهم.

وبحسب نص اتفاق إنهاء الحرب، ستفرج المقاومة عن 48 أسيرًا إسرائيليًا الاحياء والاموات، في المقابل يطلق الاحتلال سراح 1700 أسير فلسطيني و250 أسير من أصحاب المحكومات العالية.

وبدات عملية إطلاق سراح الاسرى من الجانبين صبيحة اليوم، حيث أطلق المقاومة 20 أسيرًا حيًا و4 جثث من الاسرائيليين، وقد سلمتهم إلى الصليب الاحمر الدولي وهو من تولى بنقلهم إلى الداخل المحتل.