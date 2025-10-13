الاتحاد الأوروبي: سنقدم تمويلاً لدعم إعادة إعمار غزة

فلسطين اليوم

أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين، استسعداده للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، خلال حرب الابادة الجماعية التي دارت عامين.

وأكد الاتحاد الاوروبي، استعداداته للمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة له، معلنًا دعمه للسلطة الفلسطينية وإصلاحاتها الجارية.

ورحب الاتحاد الاوروبي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بضمانة من اربع دول، وهي: الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا.