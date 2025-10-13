ماذا حدث بين نتنياهو وترامب حول المشاركة في قمة شرم الشيخ..؟

فلسطين اليوم

تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، عن المشاركة في قمة شرم الشيخ، بعد أقل من ساعة من إعلان الرئاسة المصرية حضوره.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو تراجع عن المشاركة في قمة شرم الشيخ، بحجة الأعياد اليهودية.

وأعلن مكتب نتنياهو، إلغاء حضوره قمة شرم الشيخ المقررة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وذلك بسبب اقتراب مناسبة العيد.

وجاء ذلك رغم إعلان الرئاسة المصرية مسبقًا مشاركة نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة، التي تهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار والتأكيد على التزام الأطراف المعنية به.

وقال بيان مكتب نتنياهو: "دُعي رئيس الوزراء من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمشاركة في المؤتمر المقرر في مصر، وقد شكر الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب قرب بدء العيد. كما أعرب عن تقديره لجهود الرئيس ترامب الرامية إلى توسيع دائرة السلام".

وكشف موقع "أكسيوس" ، أن مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ "وُلِدت في الليموزين الرئاسية لدونالد ترامب".

وقال مراسل "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر مطلع: "رحلة نتنياهو إلى المؤتمر وُلدت خلال رحلة الرئيس ترامب مع نتنياهو في الليموزين الرئاسية من مطار بن غوريون إلى الكنيست".

وأضاف المصدر: "عندما تحدثتُ مع الرئيس ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل، لم يكن يعلم أن نتنياهو لم يُدعَ إلى المؤتمر، وقال إن المصريين هم من كانوا مسؤولين عن الدعوات".

وتابع: "خلال الرحلة في الليموزين إلى الكنيست، قال ترامب لنتنياهو إنه من الأفضل أن يحضر"، وأشار المصدر إلى أن نتنياهو وافق على ذلك.

وقال مسؤول أميركي كبير إن ترامب بدأ بعد ذلك بالوساطة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، اللذين لم يتحدثا منذ بداية الحرب في غزة، مضيفًا: "اتصل ترامب بالرئيس المصري وطلب منه دعوة نتنياهو إلى القمة. وبعد وقت قصير، اتصل السيسي بنتنياهو ودعاه".

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب أثناء تواجده في إسرائيل، وتم خلاله الاتفاق على مشاركة نتنياهو وعباس في القمة، قبل أن يعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقًا عدم تمكن نتنياهو من الحضور.

وبحسب التقارير، كان من المتوقع أن يسافر نتنياهو إلى شرم الشيخ على متن طائرة الرئيس ترامب، على أن يعود لاحقًا إلى إسرائيل بطائرته الرسمية.

وتعقد في وقت لاحق اليوم قمة في شرم الشيخ يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشاركة زعماء 20 دولة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي القمة التي يستضيفها ترامب والسيسي، من المتوقع أن يُشارك قادة كثر من دول عربية وإسلامية لا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وتُعد القمة مبادرة سياسية هي الأهم على الإطلاق منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، ومن شأنها حسب ما رجّحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تمهد لترتيبات قد تفضي لتسوية سياسية جديدة في القطاع والمنطقة برمّتها.

وتغيب حركة حماس، التي تُعتبر طرفاً رئيسياً في اتفاق غزة، عن قمة شرم الشيخ، إذ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس، أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في شرم الشيخ بمصر، بل سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين".

وأفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى، مساء أمس الأحد، موافقة رسمية من مصر للمشاركة في القمة، وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ممارسة ضغوط فلسطينية مكثفة على جميع الأطراف العربية المعنية، بهدف ضمان حضور القيادة الفلسطينية في القمة، والمساهمة في مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالأوضاع في غزة.