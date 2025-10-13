الرئاسة المصرية: نتنياهو لن يشارك في قمة شرم الشيخ

فلسطين اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يشارك في قمة "السلام" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار وترتيبات حرب الإبادة الجماعية التي عاشها القطاع المحاصر على مدار عامين.

محمد مجادلة، الكاتب والمختص في الشؤون "الاسرائيلية"، قال للقناة 12 العبرية، إن "سبب إلغاء المشاركة الحقيقي برأيي: تجنّب المواقف المحرجة خلال خطابات القادة العرب وتجنّب القلاقل في ائتلافه الحكومي".

وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، انتهاء الحرب في غزة والتزام الكيان بالاتفاق، عقب إطلاق المقاومة سراح الاحتلال الاحتلال الأحياء وعددهم 20 أسيرًا وعدد من الجثامين.

ويعتزم زعماء 20 دولة عربية وأجنبية بحضور الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عقد قمة استثنائية في شرم الشيخ، اليوم، لبحث وإنهاء الحرب.