عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم يصلون رام الله

وصلت ظهر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حافلات تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين مفرج عنهم من سجن عوفر، إلى بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقبل ذلك، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ببدء تحرك حافلات تنقل أسرى محررين من سجون الاحتلال تنفيذا لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل الذي انطلق صباح اليوم الاثنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخان باتجاه الصحفيين في محيط سجن عوفر.

وتعليقا على عملية الإفراج، قال مدير إعلام مكتب الأسرى الفلسطينيين، َإن "تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يوم وطني كبير"، مضيفا أنه "سيتم إطلاق عدد من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عقود"، وأن "لاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق".