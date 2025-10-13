قطاع غزة: انتشال 60 شهيداً خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، عن وصول 63 شهيدًا ( منهم 60 انتشال)، و 39 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,869 شهيدًا و 170,105 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.