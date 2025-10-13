حماس تُعلق على تصريحات ترامب بانتهاء الحرب

فلسطين اليوم

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أن الحرب على قطاع غزة انتهت.

ورحب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، بتصريحات الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا قاسم، كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وكان ترامب أكد أن الحرب في غزة انتهت وأن اتفاق وقف إطلاق سيصمد، واصفا زيارته المنطقة بأنها تاريخية ومميزة.

وردا على سؤال للصحفيين -خلال توجهه إلى إسرائيل ومن ثم مصر على متن الطائرة الرئاسية- عما إذا كان واثقا من انتهاء الحرب في غزة، قال "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم؟.