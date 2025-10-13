الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مراقبة بعثته لمعبر رفح الأربعاء

فلسطين اليوم

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، أن بعثته ستبدأ مهمة المراقبة على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة يوم الأربعاء المقبل، وفقا لاتفاق شرم الشيخ.

ويوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الفرنسي المستقيل جان نويل بارو، أنّه "المرجّح جدًا" أن يزيد الاتحاد الأوروبي وجوده في قطاع غزة ما إن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك عشية انعقاد القمة من أجل السلام المقررة في مصر.

وقال بارو في مقابلة تلفزيونية على قناة "فرانس 3" إن "أوروبا موجودة أصلًا من خلال بعثتين" في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن البعثة الأولى، التي تضطلع بمهمة مراقبة عند معبر رفح "ستؤدي دورًا مهمًا جدًا عند نقاط العبور".

أما المهمة الثانية، (بعثة الشرطة الأوروبية) فستتولى دعم تدريب عناصر شرطة فلسطينيين.

وكان مصدر مصري مسئول قال في وقت سابق إنّ معبر رفح بين مصر وغزة سيعمل في الاتجاهين، يوم الثلاثاء المقبل؛ لعبور المرضى والعالقين.

وأضاف المصدر أنه عقب الموافقة الرسمية على فتح المعبر في الاتجاهين، ستكون عملية تشغيله مقتصرة على دخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وخروج العالقين من الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة فقط.

وأوضح أنه لن تدخل أي شاحنات مساعدات من المعبر لأنه مخصص للأفراد فقط.