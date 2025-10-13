المقاومة تفرض الإفراج عن أسرى مبعدين لغزة اعتقلهم خلال الحرب

فلسطين اليوم

قال مكتب إعلام الأسرى اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن المقاومة تمكنت من فرض الإفراج عن ثمانية من الأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011.

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فالأسرى الثمانية أعاد الاحتلال اعتقالهم خلال عملياته العسكرية في الحرب داخل القطاع بعد السابع من أكتوبر.

والأسرى هم:

- حمد الله فايق حسن علي

- سعيد محمد سعيد بشارات

- طارق أحمد عبد الكريم حساين

- عمر أحمد أيوب عصيدة

- محمود علي حسن قواسمة

- منصور عاطف خضر ريان

- نادر رضوان عبد الحكيم أبو تركي

- شادي طلعت عواد بلاونة