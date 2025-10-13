ترامب ونتنياهو من الكنيست: الحرب انتهت

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن الحرب انتهت.

ووصل ترامب لإسرائيل اليوم، تزامناً مع تنفيذ اتفاق غزة في مراحله الأولى وبدء إفراج كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.

وتوجه ترامب، بعيد وصوله، إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، حيث سيلقي خطاباً فيه، ووقّع ترامب سجلّ الزوار في الكنيست، وكتب: "إنه يوم فجر جديد"، مؤكداً من جديد في ردّ على أسئلة الصحافيين، أن "الحرب انتهت"، ومشدداً على أن حركة حماس ستلتزم بالاتفاق.

وكان في استقبال الرئيس الأميركي كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، والسفير الأميركي لدى إسرائيلي مايك هاكابي.

وادعى ترامب، في تصريح لموقع إكسيوس الأميركي، على متن الطائرة أثناء توجهه إلى المنطقة، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون "أكبر إنجاز" له على الإطلاق.

وقال ترامب إنه لا يعلم سبب غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تناقش مستقبل قطاع غزة، لكنه أكد أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أمر جيد".

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وفي تصريحات أخرى على متن الطائرة الرئاسية، جدد ترامب قوله عن حرب غزة إنّها "انتهت"، مضيفاً "لا أعلم شيئاً عن ريفييرا غزة، هناك أشخاص عليكم الاهتمام بهم أولاً"، وشدد على أنّ "الجميع يريدون أن يكونوا جزءاً من السلام"، لافتاً إلى أنّ "قطر قدّمت مساعدة كبيرة للتوصل إلى اتفاق غزة وعاشت وسط كل ذلك وأميرها (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) شخص مذهل للغاية وشجاع".