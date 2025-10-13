حماس تؤكد أن "إسرائيل" اضطرت للرضوخ لشروط المقاومة

فلسطين اليوم

أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة تفرج عن أسرى الاحتلال الـ20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إنها تؤكد بهذه الخطوة التزامها بتنفيذ التزاماتها، وتشدِّد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتّب عليه من التزامات بموجب الاتفاق واستكمال تنفيذ بنوده كافة.

وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو وجيشه لم ينجحوا على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطروا في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل وإنهاء حرب الإبادة.

وأضافت: "لقد بذلت المقاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل".

وأكدت أن تحرير "أسرانا الأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقوداً طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد".

وشددت على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية لشعبنا ومقاومته، ولن يهدأ للشعب الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد وإزالة الاحتلال.

وصباح اليوم، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأسرى الإسرائيليين الـ7 الذين أفرجت عنهم حماس بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أصبحوا مع الصليب الأحمر وحالتهم جيدة.

وأكدت منصة إعلامية إسرائيلية أن الحافلات التي ستنقل الأسرى الفلسطينيين دخلت إلى سجن عوفر منذ الصباح الباكر، مشيرة إلى أن الاستعدادات الأخيرة لإطلاق سراح أكثر من 2000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من الصفقة أُنجزت.