المقاومة تُحرر ‏ثلاثة أسرى أردنيين ضمن صفقة التبادل الثالثة

فلسطين اليوم

أكد مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، فادي فرح، أن ثلاثة من الأسرى الأردنيين أجروا اتصالات بذويهم، وأبلغوهم بأنهم ضمن قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم خلال الصفقة.

يأتي الإفراج عن الأسرى، في ظل الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بعد عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب فرح، فإن الأسرى الثلاثة هم: منير عبد الله مرعي: محكوم بخمس مؤبدات، ومعتقل منذ تاريخ 2 نيسان/أبريل 2003. وهشام أحمد الكعبي: محكوم بأربع مؤبدات، ومعتقل منذ تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ووليد خالد منصور: محكوم بالسجن لمدة 21 عامًا، ومعتقل منذ تاريخ 25 آب/أغسطس 2020.

وقال فرح: "كل أسير يمثل قضية وطنية وإنسانية، ولا تكتمل فرحتنا، ولا تزهو لوحة النصر إلا بحرية جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين".

1- منير عبدالله مرعي من مدينة الزرقاء (محكوم 5 مؤبدات)

2- هشام أحمد كعبي من مدينة الزرقاء (محكوم 5 مؤبدات)

3- وليد خالد منصور من العاصمة عمّان (محكوم 21 سنة)