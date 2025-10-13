فلسطين اليوم

نشرت مؤسسات الأسرى، قائمة الأسرى الفلسطينيين المنتظر أن يبدأ الإفراج عنهم اليوم، وفق اتفاق وقف النار في قطاع غزة

وظهر من بين أسماء الأسرى، الأسيرتان الغزيتان سهام أبو سالم ومرفت سرحان المنوي الإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل اليوم

وبدأت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، ومن ثم إلى جيش الاحتلال، وهم بحالة جيدة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ المحتجزين السبعة هم ماتان إنغرست، وغالي وزيف بيرمان، وألون أوهيل، وإيتان مور، وجاي جلبوع-دلال، وعمري ميران، وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.



