مستعمرون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

اقتحم مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، 13 أكتوبر 2025، "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من المدينة، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية هناك.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة قبيل الاقتحام برفقة جرافات عسكرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق، بالمنطقة المحيطة بالمقام، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.