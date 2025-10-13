فلسطين اليوم

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، إلى تل أبيب، في زيارة قصيرة، قبل توجهه إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي يشارك فيها الرئيس محمود عباس إلى جانب رؤساء وقادة 20 دولة.

وقال الرئيس ترمب، قبيل مغادرته الولايات المتحدة الأميركية متوجها إلى تل ابيب، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس": إنه "من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة شرم الشيخ".

وأضاف الرئيس ترمب، "اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاتي".

وبحسب ما أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، سيلتقي الرئيس ترمب عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كما سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلية، قبل التوجه إلى شرم الشيخ.

وتأتي زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة، في اعقاب إعلانه عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط في التاسع والعشرين من ايلول/ سبتمبر الماضي.