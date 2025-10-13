حماس تؤكد تنفيذها تعهداتها ووفق الاتفاق وتدعو لمراقبة سلوك الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن حماس بدأت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء لوقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، فيما يتعلق بمسار الإفراج عن الأسرى لديها.

وقال:" سنقوم بتنفيذ تعهداتنا حسب ما تم الاتفاق عليه" داعياً جميع الأطراف إلى استمرار مراقبة سلوك الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته.

وأضاف: "نحن اليوم أمام أحد انجازات صمود أهلنا في قطاع غزة بالإفراج عن أعداد من الأسرى في صفقة التبادل ، وصفحة عز وفخر جديدة تسجلها كتائب القسام اليوم."