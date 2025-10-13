القسام تنشر أسماء 20 أسيراً إسرائيلياً ستفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 عن أسماء 20 أسيرا إسرائيليا محتجزاً لديها منذ 7 أكتوبر 2023 ومن المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقالت القسام في تصريحها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم:"

1- بار أبراهام كوبرشتاين

2- أفيتار دافيد

3- يوسف حاييم أوحانا

4- سيغيف كالفون

5- أفيناتان أور

6- إلكانا بوحبوط

7- ماكسيم هيركين

8- نمرود كوهين

9- متان تسنغاوكر

10- دافيد كونيو

11- إيتان هورن

12- متان أنغريست

13- إيتان مور

14- غالي بيرمان

15- زيف بيرمان

16- عمري ميران

17- ألون أوهل

18- غاي جلبوع-دلال

19- روم براسلافسكي

20- أريئيل كونيو