القسام تنشر أسماء 20 أسيراً إسرائيلياً ستفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل
أعلنت كتائب القسام صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 عن أسماء 20 أسيرا إسرائيليا محتجزاً لديها منذ 7 أكتوبر 2023 ومن المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.
وقالت القسام في تصريحها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم:"
1- بار أبراهام كوبرشتاين
2- أفيتار دافيد
3- يوسف حاييم أوحانا
4- سيغيف كالفون
5- أفيناتان أور
6- إلكانا بوحبوط
7- ماكسيم هيركين
8- نمرود كوهين
9- متان تسنغاوكر
10- دافيد كونيو
11- إيتان هورن
12- متان أنغريست
13- إيتان مور
14- غالي بيرمان
15- زيف بيرمان
16- عمري ميران
17- ألون أوهل
18- غاي جلبوع-دلال
19- روم براسلافسكي
20- أريئيل كونيو