القسام تنشر أسماء 20 أسيراً إسرائيلياً ستفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل

الساعة 08:18 ص|13 أكتوبر 2025
تسليم أسرى3
تسليم أسرى3

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 عن أسماء 20 أسيرا إسرائيليا محتجزاً لديها منذ 7 أكتوبر 2023 ومن المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقالت القسام في تصريحها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم:"

 

1- بار أبراهام كوبرشتاين

2- أفيتار دافيد

3- يوسف حاييم أوحانا

4- سيغيف كالفون

5- أفيناتان أور

6- إلكانا بوحبوط

7- ماكسيم هيركين

8- نمرود كوهين

9- متان تسنغاوكر

10- دافيد كونيو

11- إيتان هورن

12- متان أنغريست

13- إيتان مور

14- غالي بيرمان

15- زيف بيرمان

16- عمري ميران

17- ألون أوهل

18- غاي جلبوع-دلال

19- روم براسلافسكي

20- أريئيل كونيو