قيادي في حماس: الوسطاء يواصلون العمل لتسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى

فلسطين اليوم- وكالات

كشف مصدر قيادي في حركة حماس اليوم، الأحد أن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء بهدف تحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، مؤكدًا أن فصائل المقاومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأوضح المصدر أن الوسطاء ما زالوا يعملون على التوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى، رغم ما وصفه بـ "رفض الاحتلال المستمر" لبعض الأسماء، خصوصًا من القادة البارزين.

وأشار القيادي إلى أن المقاومة أنهت عملية إحصاء الأسرى الأحياء الإسرائيليين، وتم توزيعهم على نقاط محددة داخل قطاع غزة، استعدادًا لبدء إجراءات التسليم وفق آليات الصفقة.

وأكد أن فصائل المقاومة حريصة على احترام بنود الاتفاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال من أجل احترام التزاماته وعدم عرقلة تنفيذ الصفقة.