جيش الاحتلال: إطلاق سراح الأسرى في وقت مبكر يوم غد الاثنين دفعة واحدة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت المتحدثة باسم جيش الاحتلال ، مساء اليوم الأحد، أن عملية الإفراج عن الأسرى "الاسرائيليين" في قطاع غزة ستبدأ فجر يوم غد الإثنين، وستتم دفعة واحدة.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي تراجع إلى ما وصفته بـ"الخط الأصفر"، في إشارة إلى وقف التوغل البري داخل قطاع غزة، بانتظار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء.

وأضافت المتحدثة أن "إسرائيل" تستعد أيضًا لاستقبال جثامين 28 من الرهائن المتوفين، سيتم تسليمهم بعد إطلاق سراح الأحياء، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر وساطة دولية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من المفاوضات المكثفة بين الجانبين بوساطة مصرية وأميركية، وسط ترقب إقليمي ودولي لتنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل الأسرى.