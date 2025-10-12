التنمية الاجتماعية تُطلق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المتضررين في قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين في قطاع غزة تسجيل بياناتهم، سواء من العائدين إلى مناطقهم، أو المقيمين، أو النازحين، في إطار جهودها لتحديث قاعدة بيانات الأسر المتضررة وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم حصريًا عبر رابط إلكتروني مخصص، دون الحاجة للتوجه إلى مقراتها أو التواصل مع أي جهة خارجية. وأكدت أن طواقمها ستتواصل مباشرة مع المواطنين من خلال أرقام الهواتف المسجلة (جوال أو أوريدو) لتقديم الخدمات.

رابط تسجيل النازحين والمتضررين من الحرب

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالدقة عند إدخال المعلومات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف لتأمين استجابة أسرع وأكثر كفاءة للظروف الإنسانية الصعبة في القطاع، في ظل استمرار آثار الحرب والنزوح.

واختتم البيان بتأكيد الوزارة على استمرار جهودها في دعم العائلات المتضررة، متمنية السلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.