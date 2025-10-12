نائب الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات برية إلى غزة أو "إسرائيل"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، أنه "لا توجد أي خطط لدى الإدارة الأمريكية لإرسال قوات برية إلى قطاع غزة أو إلى إسرائيل"، مشددًا على أن الدور الأمريكي سيبقى ضمن الأطر الدبلوماسية والدعم السياسي والإنساني.

وجاءت هذه التصريحات في ظل حالة الترقب الإقليمي والدولي لتطورات اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، واستمرار المفاوضات بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.

