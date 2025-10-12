الصحة بغزة: 124 شهيدًا و33 إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 124 شهيدًا، بينهم 117 تم انتشالهم من تحت الركام، إلى جانب 33 إصابة جديدة، جراء استمرار آثار العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت غير قادرة على الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب حجم الدمار الهائل ونقص الإمكانيات.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 67,806 شهيدًا، إضافة إلى 170,066 إصابة، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية لا تزال كارثية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الطبية، وعدم توفر الوقود والمستلزمات الأساسية لإنقاذ المصابين.