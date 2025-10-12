الأغذية العالمي: نعمل على إعادة تشغيل 30 مخبزًا في غزة

فلسطين اليوم- غزة

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، إن البرنامج يتوقع إعادة تشغيل نحو 30 مخبزًا في قطاع غزة بصورة عاجلة، ضمن الجهود الإنسانية لتأمين احتياجات السكان بعد وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى وجود خطط لتوسيع عملية إدخال المساعدات إلى القطاع في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن حجم الدمار الكبير في شمال غزة يتطلب شهورًا طويلة لتدارك المأساة الإنسانية التي شهدها.

وأكدت أن الوضع الغذائي لا يزال هشًا، ويستدعي استجابة دولية عاجلة ومستدامة.