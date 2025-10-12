القناة 12: حماس تُصر على الإفراج عن 7 أسرى من القادة البارزين في الصفقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكدت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الأحد، انطلاق جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل والوسطاء، بهدف حل الخلافات العالقة بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وأشارت القناة إلى أن حماس لا تزال تصر على إدراج 7 من القادة البارزين في الصفقة، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وهو ما يُشكّل نقطة خلاف رئيسية، في ظل ما قالت القناة إنه "محاولات من السلطة الفلسطينية لعرقلة إدراج هؤلاء القادة ضمن الصفقة".

وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات متسارعة لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، وسط مراقبة دولية مكثفة وسعي أمريكي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.