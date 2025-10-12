اعلام الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الأحياء المقرر الإفراج عنهم إلى 22

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، الأحد أنه تم إضافة اثنين من الأسرى الأحياء إلى قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ليصبح العدد الإجمالي 22 أسيرًا.

وذكرت التقارير أن أحد المُضافين يحمل جنسية أجنبية، فيما الآخر هو تمير نمرودي، ليرتفع بذلك عدد الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم أحياءً خلال الساعات المقبلة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.