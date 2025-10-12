أسعار العملات
دولار أمريكي3.3
يورو3.84
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.66
جنيه إسترليني4.41
اعلام الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الأحياء المقرر الإفراج عنهم إلى 22
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، الأحد أنه تم إضافة اثنين من الأسرى الأحياء إلى قائمة الأسرى المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ليصبح العدد الإجمالي 22 أسيرًا.
وذكرت التقارير أن أحد المُضافين يحمل جنسية أجنبية، فيما الآخر هو تمير نمرودي، ليرتفع بذلك عدد الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم أحياءً خلال الساعات المقبلة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.