رغم تلقيها دعوة للحضور.. ترجيحات بعدم حضور إيران قمة شرم الشيخ

فلسطين اليوم- وكالات

أفاد موقع "إيران نوانس" التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بأن طهران تلقت دعوة رسمية للمشاركة في القمة الدولية المقررة غدًا الإثنين بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تهدف إلى وضع خطة سلام نهائية لقطاع غزة.

ورغم الدعوة، رجّحت مصادر دبلوماسية عدم مشاركة إيران في القمة، بسبب عدة اعتبارات أبرزها التوتر الحاد مع الولايات المتحدة، والغموض الذي يكتنف بنود خطة السلام، إضافة إلى عدم ثقتها بالتزام "إسرائيل" بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

ووفقًا للمصادر، ترى طهران أن حضورها قد يُفسّر على أنه تأييد ضمني لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيشارك شخصيًا في القمة، رغم اتهامات إيران المتكررة له بدعم "العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة".

كما حذّرت أوساط إيرانية من أن مشاركة محتملة قد تُضعف موقف طهران الإقليمي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآتها العسكرية والنووية.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف أن الدعوة الإيرانية جاءت ضمن قائمة موسعة شملت دولًا كإسبانيا، واليونان، والبحرين، والهند، وكندا، وغيرها.