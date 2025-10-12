صحيفة: حماس أبلغت وسطاء استعدادها للإفراج عن 20 أسيرًا "إسرائيليًا" اليوم

فلسطين اليوم- وكالات

نقلت قناة "كان" العبرية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها إن حركة حماس أبلغت "إسرائيل" عبر وسطاء نيتها الإفراج عن نحو 20 أسيرًا "إسرائيليًا" من الأحياء خلال الساعات المقبلة، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

من جانبها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر رسمي تأكيده جاهزية سلطات الاحتلال لاستقبال الأسرى فور تسلمهم، مشيرًا إلى أن حماس تسعى لإنهاء ملف الأسرى الأحياء قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "إسرائيل" صباح يوم غد الإثنين.

وتأتي هذه التطورات في ظل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة، وبدء المرحلة الإنسانية من الصفقة، والتي تشمل كذلك إدخال المساعدات وفتح المعابر.