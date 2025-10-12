الاحتلال يمنع سفر عائلات أسرى محررين من المبعدين عبر معبر الكرامة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت نحو 20 من عائلات الأسرى المحررين، المقرّر إبعادهم ضمن صفقة التبادل، من مغادرة الضفة الغربية عبر معبر الكرامة باتجاه الأردن.

ويأتي هذا المنع في وقت بدأت فيه ترتيبات تنفيذ بنود الاتفاق، والتي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ونقل بعضهم إلى خارج الأراضي المحتلة، ما يثير تساؤلات حول التزام الاحتلال بالتفاهمات الإنسانية المصاحبة للاتفاق.