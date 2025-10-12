بالفيديو رونالدو يهدر ركلة جزاء لمنتخب البرتغال أمام إيرلندا

الساعة 12:01 م|12 أكتوبر 2025
كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال
فلسطين اليوم

أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في مواجهة منتخب بلاده أمام إيرلندا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد لمسة يد على مدافع إيرلندا داخل منطقة الجزاء.

وسدد كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في منتصف المرمى قبل أن يتصدى لها كيليهر ببراعة شديدة بالقدم بطريقة رائعة وتضييع ركلة الجزاء.

كانت آخر ضربة جزاء أهدرها كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي أمام الدنمارك يوم 23 مارس الماضي في إياب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز وقتها منتخب البرتغال بخمسة أهداف مقابل هدفين بعد أن امتد اللقاء إلى الوقت الإضافي.

ونجح منتخب البرتغال قبل صافرة نهاية المباراة أمام إيرلندا بضربة رأس من روبن نيفيز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة متفوقا على المجر صاحب الـ4 نقاط بعد مرور 3 جولات.

 

 

