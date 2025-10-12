هل السلطة الفلسطينية مدعوة للمشاركة في قمة "شرم الشيخ" غداً؟

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، أن السلطة الفلسطينية لم تتم دعوتها للمشاركة في قمة شرم الشيخ، المقررة غداً، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويحضر قادة ومسؤولون من أكثر من 20 دولة يوم غد الاثنين في شرم الشيخ بمصر "قمة السلام" لوضع حد نهائي لحرب غزة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويرأس القمة التي تسعى إلى "فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي" وفق بيان الرئاسة المصرية، كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، الذي فرض مبادرته أخيراً على الأطراف المتحاربة، "إسرائيل" وحركة حماس وتوصلا برعاية الوسطاء إلى صفقة توقف الحرب على غزة الممتدة منذ حوالي عامين.