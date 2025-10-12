د. البرش: نستعد لاستقبال نحو 1900 أسير سيفرج عنهم الاحتلال اليوم ضمن صفقة التبادل

فلسطين اليوم

أكد الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، استعدادهم لاستقبال نحو 1900 أسير فلسطيني يفرج عنهم الاحتلال اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل".

وأوضح د. البرش في تصريح صحفي، أنهم يُجهزون مجمع ناصر الطبي، في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، لاستقبال الأسرى فور وصولهم، والطواقم الطبية تُجري لهم فحوصات شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية.

وقال: "نستعد لاستقبال جثامين عدد من الشهداء، ونأمل أن تكون بينهم جثامين كوادرنا الصحية، مطالباً بضم الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص إلى قائمة المفرج عنهم، فقد قدّما لوطنهما الكثير.

وأشار إلى أن العديد من الأسرى يعانون من أمراض جلدية مثل الجرب بسبب ظروف الاحتجاز القاسية، وسنوفر لهم العلاج اللازم رغم نقص الإمكانيات والأدوية، مضيفاً: "بعد اتفاق وقف إطلاق النار، نسعى إلى إعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية في القطاع".

وتابع: "الطواقم الصحية تواصل تقييم الأوضاع العامة وحصر حجم الأضرار في المستشفيات والمراكز الطبية".

وأفاد د. البرش، بأن هناك نحو 17 ألف مريض بحاجة ماسة إلى السفر العاجل للعلاج خارج غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية وتعطّل عدد كبير من المرافق الصحية.