الأوضاع الصحية والإنسانية بغزة تتطلب الاستجابة الطارئة لإدخال الإمدادات الطبية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد 12 كتوبر 2025، أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تتطلب الاستجابة الطارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية.

وشددت وزارة الصحة في تصريح صحفي، على أن الآلاف من المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وقالت، إن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم من الوضع الصحي ويعيق التدخلات الجراحية المعقدة.

ورأت أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار المزيد من الوقت.

ومنذ السابع مع أكتوبر 2023، تتفاقم الأوضاع الصحية في غزة بشكل كبير، بسبب استمرار إغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي، ما تسبب بنقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدهور البنية التحتية الصحية، وارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية.

إذ تضطر المستشفيات إلى العمل بطاقة قصوى وتواجه نقصاً حاداً في كل شيء، بما في ذلك الأدوية الأساسية والدم، ما يفاقم حياة المرضى، ويودي بحياة العديد منهم لاسيما الأطفال.