التربية: نتائج "التوجيهي" لطلبة 2006 من قطاع غزة الثلاثاء المُقبل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لطلبة عام 2006 في قطاع غزة.

وأفادت التربية والتعليم في بيان صحفي، بأن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 لطلبة غزة من مواليد 2006، ستكون بعد غد الثلاثاء، الموافق 10/14، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

ودعت الطلبة إلى الدخول إلى الموقع الآتي: https://psgereg.pna.ps ، من خلال المستخدم: gazap1، وكلمة المرور: gaza1234، وإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ومن ثم الضغط على زر (بحث) لتظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.