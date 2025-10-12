حماس تُعزي قطر بوفاة 3 من وفدها المفاوض بحادث سير في مصر

فلسطين اليوم

تقدمت حركة حماس، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعباً، في وفاة ثلاثة من الدبلوماسيين ضمن الوفد القطري في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إثر حادث أليم في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية.

وأعربت حركة حماس في بيان نعي، عن تضامنها المطلق مع دولة قطر الشقيقة وعائلات المتوفين والجرحى في هذا المصاب الأليم، وندعو الله تعالى أن يحفظ دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء.

وختمت بيانها بالقول: "نسأل الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم عائلاتهم الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".