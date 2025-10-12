الاحتلال يداهم منازل أسرى ومستوطنون يقتحمون موقعا أثريا في الخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عدداً من منازل الأسرى المنوي الافراج عنهم في مدينة الخليل وبلدة دير سامت، فيما اقتحم المستوطنون موقعاً أثرياً في بلدة السموع جنوب..

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من الأحياء في مدينة الخليل، وداهمت منازل تعود لأسرى، عرف منهم: أسامة ادريس اسعيد، ومحمود ابو داوود.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد عبد الباسط الحروب في بلدة دير سامت، وفتشته.

وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال البرج الأثري وسط بلدة السموع جنوب الخليل، بعد اغلاق المنطقة، ومنع المواطنين والأهالي من الوصول إليها.