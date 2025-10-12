كاتس يكشف عن التحدي الأكبر في غزة بعد استعادة المحتجزين!

فلسطين اليوم

كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عن الهدف الأكبر أمام "إسرائيل" بعد استعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وزعم كاتس: "أن التحدي الأكبر أمام (إسرائيل) بعد استعادة الأسرى هو هدم جميع الأنفاق في غزة من قبل الجيش مباشرة وعبر الآلية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" حيّز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر أمس الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة "إسرائيل" الاتفاق فجر اليوم نفسه.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و682 شهيداً، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.