من سيتولى إدارة غزة في اليوم التالي؟

فلسطين اليوم

قالت هيئة البث العبرية، إن الاستعدادات بدأت للمفاوضات حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بمستقبل قطاع غزة ومن سيسطر على المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر دبلوماسي عربي من احدى الدول الوسيطة قوله: "إن جدول الاعمال يتضمن اقتراحا بتشكيل حكومة فلسطينية في غزة غير تابعة لحركة حماس ويمكن أن تدعمها جهات دولية".

وأضاف: "في الدول العربية، تسعى الدول لنشر قوات شرطة فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية، تلقت تدريبات في مصر والأردن خلال الأشهر الأخيرة، ويشمل ذلك حوالي خمسة آلاف شرطي لحفظ النظام العام". وتتمثل الخطوة المكملة لذلك في نشر قوة دولية وعربية لمساعدة تلك القوة الفلسطيني".

وتابعت: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يستضيف ترامب لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق يوم الاثنين، سبق أن تحدث نهاية الأسبوع الماضي عن ضرورة نشر قوات دولية في غزة. في الوقت نفسه، سيسعى عبد الفتاح السيسي وقادة عرب آخرون إلى إقناع ترامب بنشر قوات الشرطة الفلسطينية في غزة".