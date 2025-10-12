تظاهرة في فيينا تطالب بمعاقبة "إسرائيل "على جرائم الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

تظاهر الآلاف في العاصمة النمساوية فيينا، دعما لفلسطين وللمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وجرت التظاهرة بمشاركة أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، مرددين هتافات مثل: "قاطعوا إسرائيل"، و"أوروبا تموّل، وإسرائيل تقصف".

وتجمع المتظاهرون لاحقا في الشارع الذي يضم مباني رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والرئاسة النمساوية، مطالبين الحكومة بفرض عقوبات على "تل أبيب".