الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت منزلا دون التبليغ عن تسجيل حالات اعتقال، مضيفة أن الاحتلال ألقى منشورات تحذيرية وتهديدية للمواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منازل ذوي أسرى من المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وهددتهم من إظهار معالم الفرح.

وانسحب الاحتلال من بلدة طمون باتجاه مدينة طوباس، ونشر قواته الراجلة فيها، وألقى قنابل مسيلة للدموع تزامنا مع توجه الطلبة إلى المدارس، فيما لم تسجل حالات اعتقال.