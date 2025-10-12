فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط الأمطار

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 غائمًا جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.