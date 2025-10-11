حزب الله: عدوان الاحتلال على الجنوب يستدعي موقفاً وطنياً ودولياً حازماً

فلسطين اليوم- وكالات

أدان حزب الله في بيان له، العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف فجر السبت طريق المصيلح - النجارية جنوبي لبنان، واصفًا إياه بأنه استمرار لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والبنى التحتية والاقتصادية، ومحاولة لعرقلة عودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب اللبناني.

وأكد الحزب أن هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتعمدة التي تعبّر عن "الغطرسة والإجرام الصهيوني"، مشيرًا إلى أن ذلك يجري تحت أنظار الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل صمت عربي ودولي، وغطاء أميركي يشجّع الاحتلال على التمادي.

ودعا حزب الله إلى موقف وطني موحّد في مواجهة الاعتداءات، مطالبًا الدولة اللبنانية باتخاذ موقف حازم يرتقي إلى حجم التهديدات القائمة، ومشدّدًا على ضرورة التكاتف الشعبي والرسمي في الدفاع عن السيادة اللبنانية.