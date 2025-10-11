محلل عسكري: حرب غزة هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخ "إسرائيل"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال ألون بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية، إن الحرب على قطاع غزة تُعدّ الأطول والأصعب في تاريخ "إسرائيل" من حيث مدتها وكلفتها البشرية والعسكرية.

وكشف بن دافيد أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر 2023 وصل إلى 1972 قتيلاً، من بينهم 913 جنديًا، فيما تجاوز عدد المصابين 30 ألفًا، من ضمنهم أكثر من 10 آلاف تم تشخيصهم بإصابات نفسية نتيجة الحرب.

وأكد أن تداعيات الحرب لا تقتصر فقط على الجبهة العسكرية، بل تشمل أيضًا أزمات داخلية في المجتمع الإسرائيلي على المستوى النفسي والمعنوي، مع تزايد الانتقادات لأداء الحكومة والجيش في إدارة الصراع.